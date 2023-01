Weltwirtschaftsforum in Davos eröffnet. (Markus Schreiber/AP/dpa)

Zum Auftakt sicherte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen der Ukraine weitere europäische Unterstützung zu. Die europäischen Länder stellten immer mehr Waffen zur Verfügung, sagte von der Leyen, außerdem habe man gegen Russland inzwischen so strenge Sanktionen wie noch nie verhängt. Das Verbrechen Russlands werde nicht ungestraft bleiben.

Zuvor hatte die Ehefrau des ukrainischen Präsidenten, Selenska, eine Rede gehalten. Selenska sagte, wenn die russische Bedrohung nicht in die Schranken gewiesen werden könne, werde es auch keine Lösungen für andere globale Probleme geben. Viele der Anwesenden in Davos seien in der Lage, Probleme gemeinsam zu lösen, müssten es aber auch tun.

An der viertägigen Konferenz in den Schweizer Alpen nehmen knapp 2.700 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft teil. Das Weltwirtschaftsforum wird von einer Stiftung in der Schweiz organisiert und finanziell von rund 1.000 globalen Großunternehmen getragen.

