EU-Wirtschaftskommissar Moscovici erwartet von den Briten klare Aussagen über das weitere Prozedere beim Brexit.

Die Gefahr eines ungeordneten Ausscheidens aus der Europäischen Union sei in den vergangenen Wochen gestiegen, sagte Moscovici beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Er betonte, niemand wolle einen Brexit ohne Vereinbarung. Der britische Handelsminister Fox kündigte an, mit Kollegen aus aller Welt über die Wirtschaftsbeziehungen nach einem Austritt aus der EU zu beraten.



Heute werden außerdem die Ansprachen mehrerer hochrangiger Politiker erwartet. Bundeskanzlerin Merkel will am Nachmittag zu den Teilnehmern des Weltwirtschaftsforums sprechen.

Sony verlagert Firmensitz von Großbritannien in die Niederlande

Vor dem erwarteten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union verlagern weitere Firmen Geschäftsbereiche in andere Länder. Der japanische Elektronikkonzern Sony verlegt seinen europäischen Firmensitz noch in diesem Frühjahr von London nach Amsterdam. Das bestätigte ein Unternehmenssprecher. Ziel sei es, umständliche Zollprozeduren zu vermeiden. Die britischen Angestellten sollen aber weiter in London für die Firma arbeiten können. Die Reederei P & O gab unterdessen bekannt, dass ihre Kanalfähren künftig unter der Flagge Zyperns fahren werden.