Selten hat das Weltwirtschaftsforum so wenige Schlagzeilen produziert wie in diesem Jahr: kein Trump, kein Xi, kein Macron und keine May. Dafür nur ein zahmer, fast schon schüchterner brasilianischer Präsident Bolsonaro, der den Investoren das Blaue vom Himmel versprach. Dafür, immerhin, ein kämpferischer UN-Generalsekretär Guterres, der die Staatschefs für ihr Zögern beim Klimawandel kritisierte. Und eine engagierte Bundeskanzlerin Merkel, die für Kompromissbereitschaft und Zusammenarbeit warb.

Trotzdem: Es war nicht das Weltwirtschaftsforum der Staatschefs. Es war, schon eher, das Forum der Klimaschützer: Prinz William, Matt Damon, der Naturfilmer Sir David Attenborough, die Chefin von Greenpeace, die 16-jährige Initiatorin der Schulstreiks Greta Thunberg. Ihre Appelle waren eindringlich, ihre Worte dramatisch.

Für einen Ausgleich ist es zu spät

Auch an den Top-Managern, mit denen wir in dieser Woche hier in Davos gesprochen haben, ist das nicht vorbeigegangen. Einige erzählen, wie sehr sich die Gespräche auch in den Hinterzimmern verändert hätten. Sie behaupten, dass es der Wirtschaft längst um mehr gehe als nur um Profit. Sie sagen, dass sie bereit sind, einen Ausgleich zu schaffen: zwischen Gewinnmaximierung und den Interessen der Mitarbeiter, zwischen Wirtschaftswachstum und Klimaschutz. Sie glauben, sie hätten verstanden.

Doch was sie nicht verstehen können, oder wollen, ist, dass es für einen bloßen Ausgleich längst zu spät ist. Es bleiben nur noch wenige Jahre, um den Klimawandel zu stoppen. Und was machen die Unternehmen in Davos? Sie verkünden kleine Schritte nach vorn und verkaufen sie als große Sprünge. Beispiele gefällig?

Da ist eine Supermarktkette, die sich feiert, weil sie jetzt nur noch faire Bio-Bananen verkauft. Oder da ist dieses Startup aus den USA, das verkündet, dass man bei ihm jetzt Cola im Internet bestellen kann. Die – und das ist der Clou - nicht in einer Plastik-, sondern in einer Mehrwegflasche geliefert wird und die, wenn sie leer ist, vom Startup abgeholt, gespült und noch einmal verwendet wird. "Refill" nennen sie diese bahnbrechende Innovation. Vom deutschen Pfandsystem hatte der Mitarbeiter, mit dem ich gesprochen habe, übrigens noch nichts gehört.

Alles schön und gut, solange es nicht um den Profit der Aktionäre geht

Ich glaube den Wirtschaftsführern hier in Davos sogar, dass sie zu mehr Nachhaltigkeit bereit sind. Aber ich bin mir auch sicher, dass diese Bereitschaft an Grenzen stößt, sobald sie die Profite der Aktionäre bedroht. Wie sonst wäre es zu erklären, dass hier manche wie aufgescheuchte Hühner rumlaufen, nur weil der Internationale Währungsfonds seine Wachstumsprognose für dieses Jahr von 3,7 auf 3,5 Prozent gesenkt hat.

UN-Generalsekretär Guterres hat das Zögern der Staatschefs beim Klimaschutz kritisiert. Zivilgesellschaft und Unternehmen würden sich dagegen immer stärker engagieren. Ich habe mich gefragt, ob er recht hat.

Aber dann habe ich mich an das Gespräch erinnert, das ich in einem der edlen Hotels zufällig belauscht habe. Da standen zwei Vorstände aus den USA am Kaffeeautomaten und lästerten über Davos. Der eine sagte zum anderen: Das sei ja schön und gut mit den ganzen Sozial- und Klimainitiativen des Weltwirtschaftsforums. Aber seine Firma habe gerade vier oder fünf Projekte am Laufen, die gegen diese Initiativen arbeiten.

Ich will nicht alle Unternehmen über einen Kamm scheren. Manche sind sicher aufrichtig bemüht. Aber eines glaube ich nach dieser Woche bestimmt nicht: dass das Weltwirtschaftsforum 2019 die Welt entscheidend zum Guten verändert. Auch wenn der Gründer des Forums, Klaus Schwab, das hartnäckig behauptet.