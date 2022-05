Das Logo des Weltwirtschaftsforums (WEF) ist an einem Fenster des Veranstaltungsortes in Davos zu sehen. (Markus Schreiber/AP/dpa)

Bei dem viertägigen Treffen diskutieren fast 2.500 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über Lösungen für internationale Probleme. Im Mittelpunkt der Jahrestagung stehen der russische Angriffskrieg in der Ukraine, die Corona-Pandemie und der Klimawandel.

Morgen spricht der ukrainische Präsident Selenskyj per Video. Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen wird in einer Diskussionsrunde erläutern, wie Deutschland unabhängiger von russischer Energie werden will.

Neben den Chefs mehrerer internationaler Konzerne sind NATO-Generalsekretär Stoltenberg und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen zu Gast. Am Donnerstag hält Bundeskanzler Scholz eine Rede in Davos.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.