Die Umweltschutzorganisation Greenpeace erwartet von der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos Antworten auf den Klimawandel.

Greenpeace-Chefin Morgan sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Konzept und das vorliegende Veranstaltungsprogramm entsprächen in keiner Weise dem Risikobericht über die Folgen des Klimawandels, den das Weltwirtschaftsforum selbst erarbeitet habe. Man könne nicht über Globalisierung oder die industrielle Revolution 4.0 sprechen, ohne die Klimakrise als Rahmenbedingung zu berücksichtigen.



Bei der Jahrestagung in Davos, die am Vormittag beginnt, diskutieren rund 3.000 Teilnehmer aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft über internationale Probleme wie etwa Cyberattacken und Handelskriege. Deutschland wird von Bundeskanzlerin Merkel vertreten. US-Präsident Trump hat seine Teilnahme wegen des Haushaltsstreits in den Vereinigten Staaten abgesagt. Auch Frankreichs Präsident Macron und die britische Premierministerin May reisen nicht nach Davos.