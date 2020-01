Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos suchen heute Frankreich und die USA nach einer Lösung im Streit um die Digitalsteuer.

Dazu kommen Frankreichs Wirtschafts- und Finanzminister Le Maire, sein US-Kollege Mnuchin und OECD-Generalsekretär Gurria am Rande der Konferenz zusammen. Die US-Regierung hatte wegen der Steuer in Frankreich mit Strafzöllen auf Güter wie Champagner und Käse gedroht. Nach dem Willen der Präsidenten der beiden Länder, Macron und Trump, soll eine Eskalation jedoch vermieden werden.



Der Vorstandsvorsitzende des Google-Mutterkonzerns Alphabet, Pichai, warb in Davos dafür, optimistisch auf den technischen Fortschritt zu blicken. Allerdings müsse man Technik auch regulieren, damit sich die Bevölkerung darauf einlasse. Als wichtigstes Beispiel nannte Pichai die Künstliche Intelligenz. Dass die EU an einem Konzept dazu arbeite, sei ein erster Schritt. Wie beim Klima brauche man man bei der Künstlichen Intelligenz aber einen globalen Ansatz.



Das Thema Klima dürfte heute in der Rede von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen eine maßgebliche Rolle spielen.