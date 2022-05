Das Logo des World Economic Forums in Davos. (FABRICE COFFRINI / AFP)

Das Treffen von Politik- und Wirtschaftsvertretern aus aller Welt steht unter dem Motto "Geschichte an einem Wendepunkt". Dominiert wird die Agenda von den Folgen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Am Montag wird der ukrainische Präsident Selenskyj eine Videoansprache halten.

Bis Donnerstag diskutieren rund 50 Staats- und Regierungschefs sowie zahlreiche Delegierte aus Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Wissenschaft. Zu den Gästen zählen auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Bundeskanzler Scholz wird am Donnerstag erwartet.

Zuletzt hatte das Weltwirtschaftsforum im Januar 2020 vor Ort in Davos stattgefunden, vor Ausbruch der Corona-Pandemie.

Diese Nachricht wurde am 22.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.