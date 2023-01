Weltwirtschaftsforum in Davos (Markus Schreiber/AP/dpa)

Zum Auftakt werden Reden von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen und Chinas Vizeregierungschef Liu He erwartet. Am Nachmittag will sich Finanzminister Lindner in einer Podiumsdiskussion zum Thema "steigende Lebenshaltungskosten" äußern. Wirtschaftsminister Habeck nimmt an einer Runde über Handel, Wirtschaftswachstum und Investitionen teil.

An der viertägigen Konferenz in den Schweizer Alpen nehmen knapp 2.700 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft teil. Das Weltwirtschaftsforum wird von einer Stiftung in der Schweiz organisiert und finanziell von rund 1.000 globalen Großunternehmen getragen.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.