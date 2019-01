Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos sprechen heute mehrere hochrangige europäische und asiatische Politiker.

Am Nachmittag hält Bundeskanzlerin Merkel ihre Rede. Zudem treten die Regierungschefs Italiens und Spaniens, Conte und Sanchez, auf. Der japanische Ministerpräsident Abe will die Pläne seiner Regierung für die japanische G20-Präsidentschaft vorstellen. Außerdem wird erwartet, dass sich der chinesische Vize-Präsident Wang Qishan zur Wirtschaftspolitik seines Landes äußert. Der britische Handelsminister Fox kündigte an, in Davos mit Kollegen aus aller Welt über die Wirtschaftsbeziehungen nach einem Brexit zu beraten.



Das Forum mit mehr als 3.000 Teilnehmern dauert bis Freitag. Es steht in diesem Jahr unter dem Motto "Globalisierung 4.0".



Gestern erklärte US-Außenminister Pompeo in einer Videobotschaft, die USA seien unter Präsident Trump nicht isolierter als in früheren Zeiten. Trumps Regierung ist in diesem Jahr aufgrund der Haushaltssperre nicht in Davos vertreten.