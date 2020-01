Bundeskanzlerin Merkel hat eine globale Zusammenarbeit zum Schutz des Klimas angemahnt.

Sie sagte auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos, mit dem jetzigen Tempo werde das 1,5-Grad-Ziel nicht erreicht. Das bedeute, dass die Welt nun gemeinsamen handeln müsse. Jedes Land müsse einen Beitrag leisten. Gerade Industrieländer hätten eine Bringschuld.



Merkel ergänzte, Europa wolle bis 2050 klimaneutral sein. Das führe zu Transformationen von historischem Ausmaß. Die gesamte Art des Wirtschaftens und des Lebens, wie es sich die Menschen im Industriezeitalter angewöhnt hätten, müsste in den kommenden 30 Jahren verändert werden. Nötig seien völlig neue Wertschöpfungsformen.



Die Bundeskanzlerin betonte, die Änderungen führten in Deutschland zu gesellschaftlichen Problemen, zum Beispiel zwischen den Generationen. Die Älteren müssten die Ungeduld der Jugend positiv und konstruktiv aufnehmen.