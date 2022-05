Der Präsident des Weltwirtschaftsforum, Borge Brende, in Davos (Archivfoto). (dpa/ keystone / Gian Ehrenzeller)

Beim Weltwirtschaftsforum in Davos sagte der Präsident der Veranstaltung, Brende,

auch ohne Friedensabkommen, das derzeit nicht sehr wahrscheinlich sei, müsse bereits am Wiederaufbau des Landes gearbeitet werden. Es gehe um Infrastruktur, Elektrizität, Schulen, Straßen und Brücken für die Ukraine, sagte der frühere norwegische Außenminister der "Süddeutschen Zeitung".

Der Wirtschaftswissenschaftler Rudolf Hickel von der Universität Bremen sagte im Deutschlandfunk , die Idee sei gut und richtig. Sinnvoll sei auch, bereits jetzt während andauernden Kriegshandlungen über den Wiederaufbau der Ukraine nachzudenken, auch wenn jeder weitere Kriegstag einen möglichen "Marschall-Plan" verteuere.

Fünf Milliarden US-Dollar für Wiederaufbau

In seiner Video-Auftaktrede zur Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums bat der ukrainische Präsident Selenskyj ausländische Unternehmen darum, sich nach dem Ende des Krieges am Wiederaufbau der zerstörten ukrainischen Städte zu beteiligen. Zur Finanzierung solle auch eingefrorener russischer Besitz verwendet werden, schlug er vor. Zahlreiche Städte sowie Infrastruktur seien zerstört. Ohne internationale Unterstützung sei es der Ukraine nicht möglich, das Land wiederaufzubauen, erklärte Selenskyj. Die Kosten für den Wiederaufbau bezifferte Selenskyj auf bislang mindestens fünf Milliarden US-Dollar.

Patenschaften für Unternehmen

Der Präsident erklärte weiter, Unternehmen, die bisher in Russland tätig gewesen seien, sollten sich nun in der Ukraine niederlassen, um den Wiederaufbau des Landes zu unterstützen. Beispielhaft beschrieb Selenskyj die Lage in der Ostukraine. Dort gebe es "ausgerottete Städte, ein totes Schwarzes Meer und einen gesperrten Himmel für die zivile Luftfahrt". Ganze Großstädte, ganze Industriezweige müssten wiederaufgebaut werden. Selenskyj rief Unternehmen aus aller Welt dazu auf, Vorschläge zu machen, wie sie in seinem Land tätig werden könnten. Denkbar seien etwa "Patenschaften" für den Wiederaufbau bestimmter Regionen, so Selenskyj.

Zudem forderte der Präsident "maximal wirksame Sanktionen" gegen Russland.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine steht neben der Corona-Pandemie und dem Klimawandel im Mittelpunkt des Weltwirtschaftsforums. Insgesamt nehmen fast 2.500 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft an dem viertägigen Treffen teil. Am Donnerstag steht eine Rede von Bundeskanzler Scholz auf dem Programm.

