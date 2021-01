Russlands Präsident Putin schätzt nach eigenen Worten das Verhältnis seines Landes zu Europa als "nicht normal" ein.

Er äußerte sich in einem Videobeitrag für das digitale Weltwirtschaftsforum, das nicht im schweizerischen Davos, sondern ausschließlich online tagt. Russland sei bereit, in eine "positive Phase der Beziehungen" einzutreten. Die Probleme der Vergangenheit müssten überwunden werden. Konkrete Schritte für ein verbessertes Verhältnis Russlands mit Europa nannte der Präsident nicht. Putin hatte sich zuletzt vor zwölf Jahren am Weltwirtschaftsforum beteiligt.



Die Differenzen waren besonders im Zusammenhang mit den Kriegen in der Ukraine und Syrien deutlich geworden. Wegen der Annexion der Krim durch Russland hatte die EU bereits 2014 Sanktionen gegen Moskau verhängt.

