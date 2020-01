Die Präsidentin der Europäischen Kommission, von der Leyen, hat das Ziel einer Vorreiter-Rolle Europas beim Klimaschutz bekräftigt.

In einer Rede vor dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos sagte sie, es gelte, alles zu tun was nötig sei, um als erster Kontinent der Welt Klimaneutralität beim Co2-Ausstoß zu erreichen. Damit dies bis zum Jahr 2050 auch gelinge, müsse man jetzt handeln. In diesem Zusammenhang stellte von der Leyen Zölle oder anderen Importschranken für Produkte in Aussicht, die außerhalb der EU und weniger klimafreundlich produziert werden als von hiesigen Unternehmen. Dies sein eine "Frage der Fairness" gegenüber europäischen Produzenten und Arbeitnehmern, die man dann vor einem unfairen Wettbewerb schützen werde. Zugleich betonte die Kommissionspräsidentin, sie setze darauf, die internationalen Handelspartner von ebenfalls klimafreundlicheren Produktionsmethoden überzeugen zu können.



Mit Blick auf die gestrige Rede von US-Präsident Trump plädierte von der Leyen für globale Zusammenarbeit und gegen Nationalismus.