Weltwirtschaftsforum in Davos wird eröffnet. (Markus Schreiber/AP/dpa)

Das Treffen von Politik- und Wirtschaftsvertretern aus aller Welt steht in diesem Jahr unter dem Motto "Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt". Insgesamt wollen knapp 2.700 Teilnehmer - darunter rund 50 Staats- und Regierungschefs - über Lösungen für internationale Probleme diskutieren. Auf der Agenda stehen unter anderem die Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine sowie Lieferkettenprobleme. Die Tagung läuft bis Freitag. Am Mittwoch wird Bundeskanzler Scholz in Davos erwartet. Einige andere prominente Staats- und Regierungschefs sagten ihre Teilnahme ab, darunter US-Präsident Biden und Chinas Staatschef Xi.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.