Eine Gedenkveranstaltung in Halle erinnert heute an die Rede des ehemaligen Außenministers Genscher in der Prager Botschaft, die die Wende 1989 einleitete.

In den Franckeschen Stiftungen werden Wegbegleiter des FDP-Politikers und der Ministerpräsident Sachsen-Anhalts, Haseloff, erwartet. Genscher hatte im September vor 30 Jahren tausenden Flüchtlingen aus der DDR vom Balkon der Prager Botschaft aus die Nachricht überbracht, dass sie in den Westen ausreisen dürften. Wenige Wochen später fiel die Mauer nach Jahrzehnten der deutschen Teilung.



Die Prager Botschaft erinnert mit einem "Fest der Freiheit" an die Ausreise tausender DDR-Bürger in die BRD 1989. Bundeskanzlerin Merkel würdigte in ihrer wöchentlichen Videobotschaft die Verdienste der DDR-Bürger für den Mauerfall und sprach sich für gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland aus.