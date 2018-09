Der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Wendt plädiert für eine bundeseinheitliche Behörde für Asylverfahren und Abschiebungen.

In Deutschland herrsche bei diesem Thema ein "Verantwortungs-Pingpong" zwischen der Bundes-, der Landesebene und den Kommunen, sagte Wendt im Deutschlandfunk. Abschiebungen müssten effizienter gehandhabt werden, betonte der CDU-Politiker mit Blick auf einen der Tatverdächtigen von Chemnitz, der zuvor nach Bulgarien hätte abgeschoben werden können.



Der AfD-Landtagsabgeordnete Hütter entgegnete, die Union verspreche Änderungen, setze diese aber nicht um. In Deutschland gebe es eine - so wörtlich - "Kuscheljustiz". Die Grünen-Innenpolitikerin Mihalic betonte auch mit Blick auf Chemnitz, der Rechtsstaat funktioniere, die Tatverdächtigen säßen in Untersuchungshaft. Über Kriminalität von Ausländern könne man sachlich diskutieren. Die AfD missbrauche das Thema dagegen für Hetze, und dadurch fühlten sich andere rechte Gruppen noch bestärkt.



SPD-Generalsekretär Klingbeil forderte unterdessen im Norddeutschen Rundfunk eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz. Spätestens an diesem Wochenende habe die Partei alle Masken fallen lassen und sei Hand in Hand mit gewaltbereiten Neonazis auf die Straße gegangen.