Weltklimakonferenz

Zuvor hatte er bereits eingeräumt, dass für eine Abschlusserklärung noch viel Arbeit nötig sei. Bislang gebe es nicht genügend Gemeinsamkeiten, auf die sich alle Teilnehmer einigen könnten.

Bundesaußenministerin Baerbock kündigte bei der UNO-Konferenz an, dass Deutschland seinen Beitrag für den internationalen Fonds für die Anpassung an die Folgen des Klimawandels aufstockt - und zwar um weitere 60 Millionen Euro. Sie betonte, um größere Schäden durch die Erderwärmung zu vermeiden, sei aber vor allem mehr Ehrgeiz bei der Senkung der Emissionen notwendig. Man werde das 1,5-Grad-Ziel nur am Leben halten können, wenn der Ausstoß von Treibhusgasen nicht erst in den kommenden Jahrzehnten gesenkt würden, sondern jetzt.

"Wir dürfen nicht mehr Jahre oder Jahrzehnte warten!"

Wenn es nicht noch vor 2030 gelinge, deutlich weniger Emissionen zu verursachen, werde auf der ganzen Welt nicht mehr genug Geld gefunden, um die Kosten für klimabedingte Verluste und Schäden abzudecken. Die Grünen-Politikerin verwies auch auf die vielen Menschen, die bereits heute durch Klimafolgen sterben oder aus ihrer Heimat vertrieben werden. Daher dürfe man nicht noch Jahre und Jahrzehnte warten.

Das zweiwöchige Treffen soll planmäßig morgen enden. Frühere Klimakonferenzen wurden allerdings häufig verlängert. Baerbock machte zuletzt deutlich, dass sie auch diesmal mit einem späteren Ende rechnet.

