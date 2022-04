Brüssel und Berlin kommentieren die Wiederwahl von Ungarns Ministerpräsident Orban nicht. (IMAGO/Xinhua)

Keine Reaktionen aus Brüssel und Berlin

Die EU-Kommission wollte sich zu der Wahl nicht äußern. Dafür reagierten Abgeordnete des Europaparlaments, das bereits seit Monaten die Kürzung von EU-Mitteln für Ungarn fordert, weil Orban den Rechtsstaat untergrabe. Parlamentsvizepräsidentin Barley (SPD) twitterte , die Europäische Union und die Mitgliedsstaaten müssten Orban endlich behandeln als das, was er sei: Ein Anti-Europäer und ein Feind der Demokratie. Die Bundesregierung kommentierte das Wahlergebnis in Ungarn ebenfalls nicht direkt. Ein Regierungssprecher sagte nur, er sei zuversichtlich, dass es bei der einheitlichen Haltung der EU-Staaten zu Entscheidungen über russische Sanktionen bleibe. Litauens Außenminister Landsbergis antwortete auf die Frage, wie das Wahlergebnis die Position der EU zum Krieg Russlands gegen die Ukraine verändern könnte, wörtlich: "Über Ungarn kann ich nur sagen, dass ein Vertrauensverlust in das Land definitiv zu spüren ist".

Gratulation aus Tschechien und Moskau

Der tschechische Präsident Zeman schrieb in einem Glückwunschtelegram an Orban wörtlich, "gerade unsere Wähler und nicht die Medien oder übernationale Organisationen sind die wichtigsten Schiedsrichter über unsere tägliche Arbeit". Die Zusammenarbeit in der Visegrad-Gruppe, der neben Tschechien und Ungarn auch Polen und die Slowakei angehören, müsse weiter Priorität haben, so Zeman. Der russische Präsident Putin erklärte in einem Schreiben, die Weiterentwicklung der bilateralen Partnerschaft entspreche trotz der schwierigen internationalen Lage "voll und ganz den Interessen der Völker von Russland und Ungarn".

