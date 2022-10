Der Eingang zum Oktoberfest. (Felix Hörhager/dpa)

Wie Festleiter Baumgärtner bei einer Bilanz zum heutigen Okoberfest-Abschluss mitteilte, kamen diesmal rund 5,7 Millionen Menschen auf die Wies'n. Das sind etwa eine halbe Million weniger als beim letzten Oktoberfest. Haupthindernis sei das schlechte Wetter gewesen, sagte der CSU-Politiker. Die Corona-Pandemie, die Inflation und den Krieg in der Ukraine sah er dagegen nicht als vordringliche Gründe für den Besucherrückgang.

Rückgang auch beim Bierverkauf

Der Rückgang der Besucherzahlen führte auch zu einem Rückgang beim Bierverkauf: 5,6 Millionen Liter Bier wurden diesmal ausgeschenkt. Im Jahr 2019 waren es noch 7,3 Millionen.

Immerhin: Weniger Besucher führten auch zu weniger Einsätzen von Polizei, Feuerwehr und Sanitätsdienst, die von einer ruhigen Wies'n berichteten. Die dortige Sanitätsstation verzeichnete rund 27 Prozent weniger Einsatze - sie konnte sogar andere Patienten aufnehmen, die in Kliniken nicht unterkamen. Sorgen bereitete nach Angaben der Polizei allerdings der Anstieg der Taschendiebstähle um rund 50 Prozent.

Erheblicher Anstieg der Coronainfektionen

Das Oktoberfest war allerdings das erwartete Spreader-Event: Die Inzidenz in der bayerischen Landeshauptstadt schoss deutlich nach oben. Am Freitag lag sie in bei 792,8. Das war im Vergleich zum Freitag vor zwei Wochen - also dem Tag vor Wies'n-Beginn - fast eine Vervierfachung.

