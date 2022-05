Umweltverband WWF

Wursttheke in einer Metzgerei. (picture alliance / CHROMORANGE | Udo Herrmann)

Diese hätten erhebliche Auswirkungen auf die weltweite Artenvielfalt, heißt es in einem in der Nacht veröffentlichten Bericht. Wer sich etwa vegan ernähre, reduziere den Fußabdruck der eigenen Ernährung auf die Biodiversität um fast 50 Prozent. Mit vegetarischen Lebensmitteln liege das Potenzial demnach bei 46 Prozent. Und wer sich ohne gänzlichen Verzicht, aber mit deutlich weniger Fleisch, Wurst, Käse und Eiern ernähre, könne die negativen Auswirkungen um immer noch 18 Prozent senken.

Laut WWF wirken sich die Speisepläne in Ländern wie Deutschland auch global auf Artenvielfalt aus. So schlage bei Erzeugnissen tierischen Ursprungs vor allem der enorme Flächenbedarf für den Anbau von Futtermitteln ebenso in anderen Teilen der Erde negativ zu Buche.

