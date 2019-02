Weniger Plastikverpackungen im Supermarkt Umweltministerin setzt auf Freiwilligkeit und nicht auf Verbote

Eingeschweißte Äpfel, Zitronen im Netz: Vor allem Obst und Gemüse werden im Supermarkt vielfach in Plastik verpackt. Das will Umweltministerin Svenja Schulze (SPD) ändern – und nimmt neben dem Handel auch die Industrie in die Pflicht.

Von Barbara Schmidt-Mattern

