Schulen

Weniger Teilzeit für Lehrer in NRW

Lehrer in Nordrhein-Westfalen brauchen nun familiäre Gründe, um in Teilzeit gehen zu können. Sie können auch leichter an schlecht besetzte Schulen versetzt werden. Mit diesen Maßnahmen will Landesbildungsministerin Feller gegen den Lehrermangel an den Schulen vorgehen.

09.02.2023