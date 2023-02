Wegen Lehrermangels fallen nach wie vor viele Unterrichtsstunden an deutschen Schulen aus. (picture alliance / ANP)

Der Bildungsforscher Dirk Zorn plädiert für mehr Quereinsteiger und Quereinsteigerinnen im Lehrerberuf. Dies sei die beste Möglichkeit, den akuten Mangel an den Schulen zu lindern, sagte Zorn der "Augsburger Allgemeinen". Das Modell funktioniere dann gut, wenn man Menschen mit Eignung für den Einsatz in der Schule auswähle und sie eine möglichst umfassende Qualifizierung und Begleitung von erfahrenen Lehrkräften bekämen. Der Wissenschaftler betonte, es könne nur eine Maßnahme von mehreren sein - man müsse ein ganzes Register ziehen.

Zorn, der für die Bertelsmann-Stiftung arbeitet, erklärte, momentan gebe es sehr unterschiedliche Quoten bei den Quereinsteigenden je nach Bundesland. In Sachsen-Anhalt waren zuletzt über 40 Prozent der Einstellten nicht studierte Lehrkräfte. In Berlin gibt es demzufolge nicht einmal mehr genug Quereinsteiger, um alle offenen Lehrerstellen zu besetzen. In Ländern wie Bayern war der Anteil bislang eher gering. Dort gebe es mehr Kapazitäten, um eine gute Begleitung dieser Personen zu gewährleisten, sagte der Forscher weiter.

Lehrerverband: Politik ist Schuld

Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, kritisierte den Umgang mit dem anhaltenden Lehrermangel. Meidinger sagte im Deutschlandfunk, es sei nicht damit getan, wenn einzelne Lehrkräfte durch Mehrarbeit belastet würden. Einen Teil des Lehrkräftemangels müsse sich die Politik selbst anrechnen lassen. So sei etwa viel zu spät auf den Geburtenanstieg seit 2012 reagiert worden. Außerdem seien jahrelang Lehramtsstudienplätze abgebaut worden, beklagte Meidinger. Um dem Mangel zu begegnen, brauche es beispielsweise ordentlich nachqualifizierte Seiteneinsteiger und die Bereitschaft, über die Pensionsgrenze hinaus weiter zu arbeiten.

Experten empfehlen weniger Teilzeit für Lehrer

Experten hatten unlängst in einer Stellungnahme für die Kultusministerkonferenz empfohlen, dass die Lehrkräfte weniger in Teilzeit arbeiten sollen. Nach Ansicht der Wissenschaftler sollte zudem eine befristete Erhöhung der Unterrichtsstunden pro Woche geprüft werden – mit finanziellem Ausgleich oder einer Abgeltung durch weniger Arbeitszeit in späteren Jahren.

In einigen Bundesländern gibt es bereits entsprechende Pläne. In Sachsen-Anhalt beispielsweise will die Landesregierung nach den anstehenden Winterferien ein Arbeitszeitkonto für Lehrkräfte einführen. Darin wird auch eine zusätzliche Unterrichtsstunde pro Woche für Lehrkräfte verankert. Über-62-Jährige sowie Lehrerinnen und Lehrer mit körperlichen Beeinträchtigungen sollen von der Neuregelung ausgenommen werden. Als Ursache für den Lehrkräftemangel nennen die Experten in ihrer Stellungnahme unter anderem die Bevölkerungsentwicklung.

