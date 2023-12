Die Bundespolizei begann am 16. Oktober mit den Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz. (Daniel Karmann / dpa / Daniel Karmann)

Einen erheblichen Rückgang habe es nicht nur an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz gegeben, sondern auch an der Grenze zu Österreich, hieß es.

Grenzkontrollen sind innerhalb des gemeinsamen Schengen-Raums eigentlich nicht vorgesehen und müssen in Brüssel angemeldet werden. Bundesinnenministerin Faeser von der SPD hatte aufgrund der irregulären Migration im Oktober Kontrollen an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz angeordnet. Am Montag wurden diese bis zum 15. Dezember verlängert. An der Grenze zu Österreich gibt es schon seit Herbst 2015 stationäre Kontrollen.

