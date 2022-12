EU-Politiker Weber

Ein Zaun an der EU-Außengrenze, hier in Polen (Getty Images / Los Angeles Times / Wally Skalij)

Die EU-Staaten "schlafwandelten" in eine neue Migrationskrise, wenn sie jetzt nicht handelten“, sagte der CSU-Politiker der "Funke Mediengruppe". Unter anderem müssten die Kontrollen an den Außengrenzen auf dem Meer und an Land verstärkt werden. Und wenn nötig müssten auch Zäune gebaut werden - etwa im Südosten der EU, um die ankommenden Migranten möglichst lückenlos kontrollieren zu können. Nach Webers Auffassung sollte Brüssel die Finanzierung von Grenzanlagen unterstützen. Der EVP-Chef plädierte zudem für sogernannte "diplomatische Zonen" in Afrika, wo europäische Beamte vorab entscheiden könnten, ob ein legaler Aufenthalt in der EU möglich sei. Auch der Kampf gegen Schlepper und Schleuser müsse verstärkt werden.

Zur Begründung seiner Forderungen führte Weber an, die illegalen Übertritte über die EU-Außengrenze lägen in diesem Jahr mit über 300.000 bis Ende November auf dem höchsten Stand seit 2016.

