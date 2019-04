Wenn Senioren studieren Die Lust am lebenslangen Lernen

Sie belegen Vorlesungen und Seminare, ob in Jura, Chemie oder Geschichte. Statt sich um die Enkelkinder oder den Garten zu kümmern, ackern Seniorinnen und Senioren an der Uni. Etwa in Köln, wo es seit 30 Jahren ein Studienangebot für Ältere gibt. Ein Abschluss ist dabei für viele nur Nebensache.

Eine Sendung von Dörte Hinrichs

