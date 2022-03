Sumlenny forderte eine Friedensaußenpolitik, die auch die Finanzierung der russischen Kriegsmaschinerie durch Energieimporte beende. (Vadim Ghirda/AP/dpa)

Außenministerin Baerbock habe vor Wochen in Kiew erklärt, deutsche Waffenlieferungen seien wegen der historischen Verantwortung nicht möglich. Dabei trage Deutschland aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs nicht nur gegenüber Russland Verantwortung, sondern insbesondere auch gegenüber der Ukraine. Sumlenny meinte , wenn sich die damalige Linie von Ministerin Baerbock durchgesetzt hätte, wenn andere Staaten nicht Waffen geliefert hätten, dann wäre die Ukraine längst besetzt.

"Die Ukraine braucht keinen Latte-Machiatto-Feminismus"

Der frühere Chef der Böll-Stiftung in Kiew betonte, generell sei die deutsche Außenpolitik nicht in der Hand der Grünen, sondern vermutlich in der des Kanzleramtes. Das Wohlergehen der Menschen in der Ukraine stehe für Deutschland nicht an erster Stelle. Sumlenny forderte eine Friedensaußenpolitik, die auch die Finanzierung der russischen Kriegsmaschinerie durch Energieimporte beende. Anstatt eines - Zitat - Latte-Machiatto-Feminismus mit vielen Konferenzen müssten in der Ukraine jetzt ganz konkret Frauen vor Vergewaltigungen durch die Besatzungssoldaten geschützt werden.

