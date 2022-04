Stichwahl in Frankreich

Wer gewinnt die entscheidende Runde - Macron oder Le Pen?

In Frankreich entscheidet sich am Sonntag, wer das Land in den kommenden Jahren als Präsident oder Präsidentin führen wird. Bereits zum zweiten Mal stehen sich Amtsinhaber Emmanuel Macron und die rechtpopulistische Marine Le Pen in einer Stichwahl um das Amt gegenüber. In letzten Umfragen lag Macron vor seiner Herausforderin.

23.04.2022