Der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein, Günther, sprach sich für Lockerungen aus. Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk , in dieser neuen Phase der Pandemie könnten die Einschränkungen deutlich zurückgefahren werden. Er stellte die Wiederaufnahme von Großveranstaltungen in Aussicht, zunächst unter 2G-Bedingungen.

Die Aufhebung der Maskenpflicht in Schulen sei Richtung Ostern zu erwarten, betonte Günther. Das Tragen von Masken werde insgesamt eher zu den letzten Schutzmaßnahmen gehören, die freiwillig werden. So sieht das auch der Entwurf aus dem Bundeskanzleramt zum Bund-Treffen vor, der mittlerweile bekannt geworden ist.

Söder will "Einstieg in den Ausstieg"

Auch Bayerns Ministerpräsident Söder hatte sich schon für eine stufenweise Ausstiegsstrategie aus den Corona-Beschränkungen ausgesprochen. Wenn der "Omikron-Peak" erreicht und das Gesundheitssystem weiter intakt sei, brauche es den "Einstieg in den Ausstieg", sagte der CSU-Politiker der Deutschen-Presseagentur.

FDP-Chef und Vizekanzler Lindner macht sich für weitgehende Öffnungsschritte stark und geht mit seinen Forderungen noch einen Schritt weiter. In den Bereichen Bildung, Handel, Gastronomie, Kultur, Sport und in den Betrieben müsse man "einen spürbaren Schritt Richtung Normalität" gehen. Die 2G-Regeln sollten "sofort aufgehoben" und durch das Tragen von FFP2-Masken ersetzt werden, sagte Lindner dem "Handelsblatt". Weitgehende Eingriffe in die Freiheit seien nicht mehr verhältnismäßig, da das Gesundheitssystem die Omikronwelle bewältigen könne.

"Müssen jetzt entscheiden"

Die Messewirtschaft fordert vor dem Bund-Länder-Treffen eine sofortige Öffnungsperspektive. 230.000 Arbeitsplätze in Deutschland hingen an der Branche, 165.000 davon seien mittlerweile akut gefährdet, erklärte der Verband in Berlin. Weitere Wochen des Wartens würden die Unternehmen in noch größere Nöte bringen.

Auch der Bundesverband der Konzert- und Veranstaltungswirtschaft verlangt eine "sofortige und vollständige Öffnung". Man müsse jetzt entscheiden, ob geplante Veranstaltungen im Herbst stattfinden oder nicht, sagte der Präsident des Bundesverbands, Michow, der Funke-Mediengruppe. Für viele hänge das wirtschaftliche Überleben davon ab.

Scholz: Erfolge nicht aufs Spiel setzen

Bundeskanzler Scholz hatte am Freitag in einer Rede vor dem Bundesrat erste Öffnungsschritte in Aussicht gestellt. Der SPD-Politiker warnte aber auch: "Wir müssen aber wachsam bleiben und diejenigen schützen, die besonders gefährdet sind. Wir wollen unsere Erfolge nicht aufs Spiel setzen", sagte der Kanzler.



Hospitalisierung und Intensivneuaufnahmen und -belegung" zu verzeichnen sei. Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung zu Covid-19 zeigt sich offen für mögliche Lockerungen, "sobald ein stabiler Abfall derHospitalisierung und Intensivneuaufnahmen und -belegung" zu verzeichnen sei. In der 6. Stellungnahme des Gremiums vom Sonntag heißt es aber auch, ein zu frühes Öffnen berge die Gefahr eines erneuten Anstieges der Krankheitslast. Ältere und ungeimpfte Menschen trügen das höchste Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf und müssten geschützt werden, heißt es weiter.

Skepsis an Schulen und in Berlin

Bundesbildungsministerin Stark-Watzinger warnt unterdessen vor zu großen Lockerungsschritten an den Schulen. Diese bräuchten "zunächst auch weiterhin ein hohes Schutzniveau, das regelmäßige Tests und auch Maskentragen umfasst", sagte FDP-Politikerin den Funke-Zeitungen. "Lockerungen im Bildungsbereich sollten regional differenziert bei deutlich sinkenden Infektionszahlen und unter Berücksichtigung der Impfquote von Kindern und Jugendlichen erfolgen."

Auch der Deutsche Lehrerverband mahnte, der Präsenzunterricht dürfe nicht mit zu schnellen Lockerungen gefährdet werden.

Berlins Gesundheitssenatorin Gote sagte in einer ersten Reaktion auf den vorliegenden Drei-Stufen-Plan, sie sei immer noch im "Team Vorsicht" und die Öffnungen im März gingen ihr "ehrlich gesagt zu schnell". Zur Begründung verwies die Grünen-Politikerin auf Länder wie Dänemark und Israel . Dort seien die Infektionszahlen nach den Lockerungen wieder stark gestiegen - vor allem aber auch die Belastung in den Krankenhäusern.

