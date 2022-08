Hohe Inflation

Christian Lindner (FDP), Bundesminister der Finanzen, gibt ein Pressestatement zu den Eckpunkten eines Inflationsausgleichsgesetzes. (dpa/Kay Nietfeld)

Durchschnittlich liegt die Entlastung laut den Plänen von Lindner bei 192 Euro pro Bürger. Das gesamte Paket soll ein Volumen von zehn Milliarden Euro haben. Lindner begründet sein Entlastungspaket, das in der Koalition übrigens noch nicht abgestimmt ist, in erster Linie mit der hohen Inflation und den gestiegenen Lebenshaltungskosten. Durch den russischen Krieg in der Ukraine ist in Deutschland die Inflationsrate deutlich gestiegen, vor allem durch höhere Preise für Energie. Auch im Juli lag die Inflationsrate weiterhin bei 7,5 Prozent.

Für viele Menschen sei das tägliche Leben sehr viel teurer geworden, sagte Lindner bei der Vorstellung seiner Pläne in Berlin. Zugleich sei auch die wirtschaftliche Perspektive fragiler. Zudem verschärfe die sogenannte kalte Progression die Lage: Wegen der hohen Inflation sinke die Kaufkraft der Menschen, die Steuern blieben aber hoch. Man sei in einer Situation, in der gehandelt werden müsse, erklärte der FDP-Vorsitzende.

Anpassungen im Steuertarif: Grundfreibetrag und Eckwerte

Der Grundfreibetrag, also das Einkommen, bis zu dem keine Steuern gezahlt werden müssen, soll Lindners Plänen zufolge steigen - von derzeit 10.347 Euro auf 10.632 Euro im kommenden und 10.932 Euro im Jahr 2024.

Auch weitere Eckwerte des Steuertarifs werden verschoben. So soll der Spitzensteuersatz von 42 Prozent im kommenden Jahr erst bei einem zu versteuernden Einkommen von 61.972 Euro greifen, 2024 dann erst bei 63.515 Euro.

Die Grenze für den noch höheren Reichensteuersatz von 45 Prozent will Lindner bewusst nicht antasten, weil er in dieser Einkommensklasse keine zusätzliche Entlastung für nötig hält.

Kindergeld soll zusätzlich steigen

Zusätzlich zur Steuerreform plant Lindner eine Extra-Entlastung für Familien mit Kindern. Das Kindergeld soll in zwei Stufen steigen und dabei auch vereinheitlicht werden. Im kommenden Jahr soll es für das erste, zweite und dritte Kind monatlich je 227 Euro geben (bislang: 1./2. Kind: 219 Euro, 3. Kind: 225 Euro). Ab dem vierten Kind kommen 250 Euro auf das Konto der Eltern. 2024 sollen die Sätze für das erste bis dritte Kind noch einmal angehoben werden - auf 233 Euro.

Kritik an Lindners Plänen

Prozentual werden Geringverdiener deutlich stärker entlastet als Topverdiener - in absoluten Zahlen sieht das aber anders aus. So soll ein Bürger mit zu versteuerndem Einkommen von 20.000 Euro im kommenden Jahr 115 Euro weniger Steuern zahlen. Bei einem Einkommen von 60.000 Euro machen die Entlastungen nach Zahlen aus dem Finanzministerium bereits 471 Euro aus. Für noch höhere Einkommen werden sie gedeckelt auf 479 Euro. Die Linke kritisierte, von den zehn Milliarden Euro an Entlastungen würden 90 Prozent auf die "oberen 30 Prozent" bei den Einkommen entfallen.

Scholz betrachtet Pläne mit "grundsätzlichem Wohlwollen"

Bundeskanzler Scholz stellte sich hinter die Entlastungsvorschläge des Finanzministers. Der Kanzler sehe die Vorschläge mit "grundsätzlichem Wohlwollen", sagte Regierungssprecher Hebestreit in Berlin. Auch Scholz habe die sogenannte kalte Progression als Finanzminister bereits zweimal korrigiert, fügte er hinzu. Nun stehe diese Korrektur ein drittes Mal an. Die Vorschläge des Finanzministers würden im Herbst in ein Gesamt-Entlastungspaket der Bundesregierung einfließen.

Grüne und Teile der SPD dagegen

Doch so werden Lindners Vorschläge längst nicht von allen in der SPD aufgefasst. Der Finanzexperte der SPD-Bundestagsfraktion, Marvi, sagte im Deutschlandfunk, die geplanten Maßnahmen entlasteten vor allem Menschen mit höherem Einkommen. Marvi sprach sich dafür aus, das Konzept zu überarbeiten und um Direktzahlungen zu ergänzen. Diese kämen unmittelbar bei den Bürgern an. Ähnlich äußerte sich auch Grünen-Fraktionsvize Audretsch. Steuersenkungen, von denen Topverdiener dreimal so stark profitierten wie Menschen mit kleinen Einkommen, gingen an der Realität vorbei.

Auch der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, kritiserte das Konzept. Lindners Konzept setze die falschen Prioritäten und verschärfe die soziale Ungleichheit, sagte der Wirtschaftsexperte der "Rheinischen Post".

Unions-Fraktionsvize Spahn sagte dagegen im Deutschlandfunk, er finde Lindners Vorschläge richtig, auch wenn es weitere Entlastungen der kleinen und mittleren Einkommen bei den Energiepreisen brauche.

