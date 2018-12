SPD-Parteichefin Nahles will noch vor Weihnachten einen Entwurf vorlegen, um das Gesetz zum Werbeverbot für Abtreibungen zu ändern.

Bis zum 10. Dezember werde ein konkreter Vorschlag zur Änderung von Paragraf 219a auf dem Tisch liegen, über den dann in der SPD-Fraktion diskutiert werden könne, sagte Nahles auf dem Bundeskongress der Jungsozialisten in Düsseldorf. Sie betonte zugleich, dass sie eine Streichung des Paragrafen befürworte. Es gebe in der Fraktion niemenden, der das anders sehe. Jetzt gehe es jetzt aber um die Frage, was die Große Koalition konkret umsetzen könne, um die Situation der Ärzte zu verbessern.



Mediziner haben bisher nur sehr begrenzte Möglichkeiten, Frauen über Schwangerschaftsabbrüche zu informieren, ohne sich dem Vorwurf auszusetzen, dafür zu werben. Über das Thema wird in der Koalition seit Monaten gestritten. Die Jusos fordern eine vollständige Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen.