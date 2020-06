Facebook hat Anzeigen des Wahlkampfteams von US-Präsident Trump gesperrt, die ein Symbol enthielten, das in NS-Konzentrationslagern für politische Häftlinge verwendet wurde.

Die Anzeigen und Posts mit einem umgedrehten roten Dreieck hätten gegen die Regeln des Online-Netzwerks gegen "organisierten Hass" verstoßen, erklärte Facebook dazu. Trumps Wahlkampfteam hatte mit dem roten Winkel, den politische Häftlinge wie Kommunisten in NS-Konzentrationslagern tragen mussten, vor "linksradikalen Gruppen" gewarnt. Man erlaube keine Symbole, die hasserfüllte Organisationen oder hasserfüllte Ideologien repräsentierten, wenn sie nicht mit einem Kontext oder einer Verurteilung verbunden seien, sagte Facebook-Sicherheitschef Gleicher in einer Kongressanhörung in Washington.



Der Umgang von Online-Netzwerken wie Facebook und Twitter mit Botschaften von Präsident Trump ist zuletzt verstärkt in den Fokus geraten. Twitter versteckte kürzlich erstmals einen Tweet des Präsidenten wegen "Gewaltverherrlichung" hinter einem Warnhinweis. Facebook schritt dagegen bei einem gleichlautenden Post des Präsidenten auf der Plattform nicht ein und wurde dafür kritisiert.