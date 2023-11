Fußball-Bundesliga

Werder spielt 2:2 gegen Frankfurt - Leverkusen besiegt Union Berlin 4:0

In der Fußball-Bundesliga haben Werder Bremen und Eintracht Frankfurt 2:2 gespielt. Die Bremer gingen durch Tore von Marvin Duksch per Foulelfmeter und Rafael Borré in Führung. Frankfurt glich in der zweiten Halbzeit mit Treffern von Ellyes Skhiri und Hrvoje Smolčić innerhalb von zehn Minuten aus.

12.11.2023