Schwimmdock der Werft Blohm+Voss in Hamburg. (dpa / Markus Scholz)

Der Verband für Schiffbau und Meerestechnik in Hamburg erklärte, von einem Auftragsvolumen von rund 30 Milliarden Dollar hätten Reeder aus der EU im vergangenen Jahr 57 Prozent nach Südkorea und 38 Prozent nach China vergeben. In der Europäischen Union sei nur ein Prozent verblieben, so der Verband. Ähnlich sähen die Verhältnisse beim rund vier Milliarden Euro großen Auftragsvolumen deutscher Reedereien aus.

Nach zwei schwachen Jahren habe Europa bei den Neuaufträgen noch einmal an Boden verloren, sagte VSM-Hauptgeschäftsführer Lüken. Der VSM beklagt seit Jahren, dass China und Südkorea ihre Werften mit Milliardensubventionen stützen. Dies setze normale Marktmechanismen zunehmend außer Kraft. Trotz Rekordnachfrage in einigen Marktsegmenten seien die Preise nicht kostendeckend, betonte Lüken. Vor diesem Hintergrund drohe Europa ein Totalverlust des Seeschiffbaus.

