Nach dem Austritt mehrerer Landesvorstände aus der Werte-Union hat auch der frühere Vorsitzende, Mitsch, die konservative Gruppe verlassen.

Grund sei das Gebaren des neuen Chefs der Werte-Union, Otte, erklärte Mitsch der

Deutschen Presse-Agentur. Dieser sei nicht in der Lage, den Ursprungsgedanken der Vereinigung weiterzuführen. Der stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Bouffier sprach davon, dass sich Werte-Union - Zitat - gerade selbst zerlege. Er halte die Gruppe für "maßlos überwertet". Der CDU-Politiker Merz forderte die Mitglieder zum Austritt auf.



Aus Protest gegen einen erwarteten Rechtsruck in der Werte-Union unter ihrem neuen Vorsitzenden Otte hatten mehrere Landesvorstände ihre Ämter niedergelegt. Die Werte-Union sieht sich als Vertretung der konservativen Strömung in den Unionsparteien, ist aber keine offizielle Parteigliederung.

Diese Nachricht wurde am 05.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.