Nach dem Führungswechsel an der Spitze der sogenannten Werte-Union lässt Ex-Verfassungsschutzchef Maaßen seine Mitgliedschaft vorerst ruhen.

Maaßen schrieb bei Twitter, die Werte-Union habe unter ihrem früheren Vorsitzenden Mitsch viel geleistet. Er werde genau beobachten, wie sie sich entwickle. Zum Nachfolger von Mitsch war am Wochenende der Ökonom Otte gewählt worden. Politiker von Grünen, FDP und SPD werfen dem 56-Jährigen eine Nähe zur AfD vor. Die Werte-Union sieht sich als Vertretung der konservativen Strömung in der Union, ist aber keine offizielle Parteivereinigung.



Maaßen tritt bei der Bundestagswahl als Direktkandidat im Wahlkreis Süd-Thüringen an.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.