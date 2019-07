Die Werte-Union hält es für falsch, eine Zusammenarbeit mit der AfD grundsätzlich auszuschließen.

Der Vorsitzende der konservativen Vereinigung von CDU und CSU, Mitsch, schrieb in einem Gastbeitrag für "Focus Online", Kontakt- und Kooperationsverbote stärkten die AfD, anstatt sie zu schwächen. Dann überlasse man der AfD die von ihr gewünschte Märtyrer-Rolle. Man müsse in einer Demokratie gesprächsbereit bleiben, fügte Mitsch hinzu.



Die Spitzen von CDU und CSU hatten zuletzt jegliche Zusammenarbeit mit der AfD ausgeschlossen. Mitsch stellte dazu klar, dass die Werte-Union Koalitionen mit der AfD auf Bundes- und Landesebene derzeit ebenfalls ablehne. Man werde erst eine Neubewertung in Erwägung ziehen, wenn sich die AfD von ihrem rechtsradikalen Flügel trenne.