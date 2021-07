In der konservativen Werte-Union nehmen die internen Konflikte zu.

In Rheinland-Pfalz legten die Mitglieder des Landesvorstandes am Abend ihre Ämter nieder und kündigten den Austritt aus dem Verein an. Begründet wurde der Schritt mit einer - so wörtlich - "toxischen Wirkung" des neuen Bundesvorsitzenden Otte auf Wahrnehmung und Akzeptanz der Werte-Union, in der nun eine Radikalisierung zu befürchten sei. Mit einer ähnlichen Begründung hatte zuvor der Landesvorstand Baden-Württemberg seinen Rücktritt erklärt. Gestern trat zudem der Landesverband Bayern aus Zusammenschluss aus. Dort wurde der Schritt damit begründet, man wolle sich künftig allein auf die CSU konzentrieren, bei der man eine "Linkswende" verhindern wolle.



Die Werte-Union sieht sich als Vertretung der konservativen Strömung in den Unionsparteien, ist aber keine offizielle Parteigliederung.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.