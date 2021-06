In der CDU werden Forderungen nach einem Unvereinbarkeitsbeschluss zwischen der Partei und der Werteunion laut.

Der Gruppierung wird Nähe zur AfD vorgeworfen. Der Chef der Arbeitnehmergruppe in der Unionsfraktion, Schummer, sagte dem Magazin "Der Spiegel", die CDU sollte auf ihrem nächsten Bundesparteitag einen Unvereinbarkeitsbeschluss für Mitglieder der Werteunion verabschieden. Leute wie deren neuer Vorsitzender Otte hätten in der CDU nichts zu suchen. Es handele sich um Vertreter völkischer Ideologie und um AfD-U-Boote. Ähnlich äußerte sich der CDU-Europaabgeordnete Radtke.



Wie heute bekannt wurde, ist der Vizechef der Werteunion, Dageförde, in den 1980-er Jahren in der rechtsextremen Szene aktiv gewesen.

Klingbeil ruft zu stärkerer Abgrenzung auf

SPD-Generalsekretär Klingbeil hatte zuvor den CDU-Vorsitzenden und Kanzlerkandidaten Laschet zu einer stärkeren Abgrenzung gegenüber der Werte-Union aufgerufen. Klingbeil verwies in einem Interview mit den Zeitungen der Funke Mediengruppe auf den neuen Vorsitzenden der Werte-Union, Otte. Dieser habe sich mit der Verharmlosung von Rechtsextremismus hervorgetan, auch nach dem schrecklichen Mord am CDU-Politiker Lübcke, kritisierte Klingbeil. Er frage sich, wo der Unvereinbarkeitsbeschluss bleibe, dass die Mitglieder der Werte-Union nicht gleichzeitig in der CDU sein könnten, fügte Klingbeil hinzu. Der SPD-Generalsekretär bemängelte auch erneut, dass das sogenannte Demokratiefördergesetz, mit dem die Koalition eigentlich den Kampf gegen rechts stärken wollte, bis heute nicht vom Parlament verabschiedet worden sei.

