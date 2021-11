Nachdem am Niederrhein offenbar mehrere Ponys von Wölfen gerissen wurden, werden Forderungen nach einem Abschuss bestimmter Tiere lauter.

Während die Wölfe in anderen Gebieten Nordrhein-Westfalens aktuell nur vereinzelt in Erscheinung treten würden, eskaliere die Situation am Niederrhein, heißt es in einer Stellungnahme der beiden Landwirtschaftsverbände in NRW. Sollten hier Konsequenzen unterbleiben, werde die Akzeptanz für den Wolf in betroffenen Gebieten weiter schwinden.



Im niederrheinischen Wolfsschutzgebiet Wesel-Schermbeck waren innerhalb von zwei Wochen drei Ponys gerissen und ein viertes verletzt worden. Alle Umstände deuteten nach Angaben des Umweltministeriums darauf hin, dass Wölfe die Kleinpferde angegriffen hätten.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.