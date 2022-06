Claus Weselsky bleibt Vorsitzender der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) (picture alliance/dpa /Arne Dedert)

Auf der Generalversammlung sprachen sich 97 Prozent der Delegierten für den 63-Jährigen aus, der den Posten bereits seit 2008 inne hat. Wie die Gewerkschaft in Frankfurt am Main mitteilte, hat Weselsky seine Amtszeit um zwei Jahre verlängert, um die Gewerkschaft in einer - wie es hieß - anspruchsvollen Zeit zu begleiten. Hintergrund ist das Tarifeinheitsgesetz, durch das der Organisationsbereich der GDL vom Zugpersonal auf das gesamte direkte Bahnpersonal ausgeweitet wird. Damit handelt die GDL auch Tarifverträge für Mitarbeitende in Werkstätten und in der Verwaltung aus, sofern sie dort die meisten Mitglieder hat.

