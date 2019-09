Erstmals ist in Deutschland eine durch Mücken übertragene West-Nil-Infektion bei Menschen nachgewiesen worden.

Das teilte das Robert-Koch-Institut mit. Es handele sich um eine Person aus Sachsen, die an einer Hirnhautentzündung erkrankt war und in Leipzig behandelt wurde. Die Erkrankung, gegen die es bislang keinen Impfstoff gibt, verläuft bei Menschen häufig ohne Symptome, in seltenen Fällen kann das Virus aber auch eine Hirnhautentzündung auslösen oder zu Nierenversagen führen.