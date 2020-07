In der ukrainischen Stadt Luzk hat ein vermutlich schwer bewaffneter Mann einen Bus in seine Gewalt gebracht.

In dem Fahrzeug sollen sich rund 20 Menschen befinden. Die Polizei sperrte die Innenstadt ab und nahm nach eigenen Angaben Verhandlungen mit dem Mann auf. Dieser gab Medien zufolge bereits mehrfach Schüsse ab und drohte den Bus in die Luft zu sprengen sowie eine weitere in der Stadt platzierte Bombe zu zünden. Er habe bereits zehn Jahre im Gefängnis verbracht und sei in psychischer Behandlung gewesen. Über mögliche Forderungen wurde zunächst nichts mittgeteilt.



Präsident Selenskyj erklärte auf Facebook, es werde alles dafür getan, die Situation gewaltlos zu lösen.