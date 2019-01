Aus dem westafrikanischen Gabun kommen Berichte über eine mögliche Militäraktion.

Während der Abwesenheit von Staatschef Bongo wurde im Staats-Radio eine Botschaft verlesen, in der die Einsetzung eines sogenannten "Nationalen Rates zur Erneuerung" verkündet wird. Vor dem Rundfunkgebäude in der Hauptstadt Libreville waren nach Korrespondentenberichten Schüsse zu hören. Panzer blockierten die Straßen.



Präsident Bongo hält sich nach einem Schlaganfall zur medizinischen Behandlung in Marokko auf.