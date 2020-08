Im westafrikanischen Niger haben Bewaffnete eine Gruppe von acht Menschen angegriffen und getötet.

Der Gouverneur des Bezirks Kollo sagte der Nachrichtenagentur AFP, es handle sich um sechs französische Touristen sowie zwei nigerianische Staatsbürger. Sie wurden demnach in einem Gebiet angegriffen, in dem eine der letzten Populationen der Westafrikanischen Giraffe lebt. Die Region liegt südlich der Hauptstadt Niamey am Fluss Niger.