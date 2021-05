In Mali ist die politische Lage nach der Festnahme der Staatsführung durch das Militär angespannt.

UNO-Generalsekretär Guterres forderte, dass Präsident N'Daw und Premierminister Ouane sofort wieder freigelassen werden. Die in Mali stationierte UNO-Mission Minusma rief zur Ruhe in dem von Terrorgruppen umkämpften westafrikanischen Land auf.



Soldaten hatten die malischen Spitzenpolitiker der Übergangsregierung gestern Abend in eine Militärkaserne in der Nähe der Hauptstadt Bamako gebracht.



Die Lage in Mali hatte sich zugespitzt, nachdem die Übergangsregierung eine Kabinettsumbildung angekündigt hatte. Die bisherige Regierung war Mitte Mai aufgelöst worden. Die 25 Ministerposten sind nun bis auf wenige Ausnahmen mit Zivilisten besetzt. Dies sorgt Beobachtern zufolge für Unmut bei einigen Militärs.

