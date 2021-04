Aus dem Niger wird erneut ein Angriff von Terrorgruppen auf ein Dorf gemeldet.

Die Deutsche Presse-Agentur berichtet unter Berufung auf den Gouverneur der betroffenen Region Tillabery, mindestens 19 Menschen seien getötet worden. Die Bewaffneten seien mit Motorrädern gekommen, hätten das Dorf umzingelt und dann begonnen, zu töten. Der Angriff ereignete sich in der Grenzregion zu Mali.



In dem Gebiet sind mehrere Terrorgruppen aktiv. Einige davon stehen in Verbindung zu Al-Kaida oder der Terrormiliz IS.

Diese Nachricht wurde am 19.04.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.