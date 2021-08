In Mali sind bei einem Terrorangriff mehr als 40 Menschen getötet worden.

Bewaffnete überfielen nach Angaben der Regierung mehrere Dörfer in der nördlichen Gao-Region. Es wurde eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Über die Hintergründe der Tat ist noch nichts bekannt. In Mali und den umliegenden Ländern in Westafrika sind seit Jahren zahlreiche gewaltbereite Gruppierungen aktiv. Einige haben den Terrororganisationen Al-Kaida und IS die Treue geschworen.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.