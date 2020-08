Nach dem Putsch in Mali hat das Militär die Bildung eines Übergangskomitees angekündigt.

Dieses solle in einem angemessenen Zeitrahmen Neuwahlen organisieren, erklärten die aufständischen Militärs. Sie schlossen zudem die Landesgrenzen und verhängten eine nächtliche Ausgangssperre. Man wolle verhindern, dass das Land weiter im Chaos versinke.



Die Revolte hatte gestern in einer Kaserne nahe der Hauptstadt Bamako begonnen. Präsident Keita und Ministerpräsident Cissé wurden festgenommen. Keita erklärte später seinen Rücktritt. Zudem kündigte er die Auflösung von Parlament und Regierung an. Er wolle nicht, dass Blut vergossen werde, nur um ihn an der Macht zu halten, sagte Keita weiter in seiner kurzen Ansprache.



Wer genau die militärische Revolte anführte, ist weiterhin unklar. Unsere Korrespondentin Dunja Sadaqi sagte am Morgen (Audio-Link), es handele sich wohl um hochrangige Soldaten der malischen Armee, die sich zu den selbsternannten "Patriotischen Kräften des Nationalen Komitees zum Wohle des Volkes" zusammenschlossen. Die Putschisten haben inzwischen Neuwahlen in Aussicht gestellt und versichert, sie würden internationale Verträge einhalten.



Keita stand zuletzt massiv unter Druck. Die Opposition wirft ihm Korruption und Wahlbetrug vor. Außerdem ist es Keita nicht gelungen, den islamistischen Terror in den Griff zu bekommen. Es gab daher eine Protestbewegung, die seinen Rücktritt gefordert hat.

EU und Afrikanische Union verurteilen Putsch

Der westafrikanische Staatenverbund Ecowas, die Afrikanische Union, die EU und die USA verurteilten den Putsch. UNO-Generalsekretär Guterres forderte die sofortige Freilassung der Politiker. Der Sicherheitsrat wird laut Diplomaten heute zu einer Sondersitzung zusammenkommen. Beobachter befürchten, dass Mali und die ganze Region durch die jüngste Entwicklung noch weiter destabilisiert werden könnten.



An einer militärischen Mission unter Führung der Vereinten Nationen sind in Mali auch deutsche Soldaten beteiligt. Die Bundeswehr hat für sie die Sicherheitsmaßnahmen verschärft. Eine Sprecherin des Einsatzführungskommandos teilte mit, dass die Soldaten das Feldlager vorerst nicht mehr verlassen würden. Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer sagte in Berlin, den Soldaten gehe es gut. Man werde nun gemeinsam mit den Verantwortlichen der UNO-Missionen besprechen, ob die Einsätze bei einer weiteren Zuspitzung der Lage gestoppt werden müssten. Die Bundeswehr ist in Mali als Teil einer UNO-Stabilisierungsmission sowie einer EU-Ausbildungsmission im Einsatz.