Bundeskanzlerin Merkel bricht heute zu einer dreitägigen Reise durch westafrikanische Länder auf.

Erste Station ist der Senegal. In der Hauptstadt Dakar wird die Kanzlerin am Nachmittag von Präsident Sall empfangen; anschließend will sie sich mit Vertretern der Zivilgesellschaft treffen. Die Kanzlerin wird von einer Delegation deutscher Unternehmensvertreter begleitet. Ghana und Nigeria sind die weiteren Stationen der Reise. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Wirtschaftsbeziehungen sowie die illegale Migration aus Afrika nach Europa.